Россия атакует Украину ударными дронами вечером 28 июня, - Воздушные силы

Вечером 28 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 21:09 — БпЛА в Сумской области.

В 21:30 — БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.

В 21:34 — БпЛА в направлении г. Харькова с востока.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 июня, российские захватчики нанесли ракетный удар по Змиевской громаде Чугуевского района Харьковской области. Один человек погиб, есть пострадавшие.

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