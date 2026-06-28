Россия атакует Украину ударными дронами вечером 28 июня, - Воздушные силы
Вечером 28 июня в воздушном пространстве Украины зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 21:09 — БпЛА в Сумской области.
В 21:30 — БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
В 21:34 — БпЛА в направлении г. Харькова с востока.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 июня, российские захватчики нанесли ракетный удар по Змиевской громаде Чугуевского района Харьковской области. Один человек погиб, есть пострадавшие.
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