Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 28 червня, - Повітряні сили
Ввечері 28 червня у повітряному просторі України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 21:09 - КАБи на Сумщину.
О 21:30 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
О 21:34 - БпЛА в напрямку м.Харків зі сходу.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше повідомлялося, що у неділю, 28 червня, російські загарбники завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківщини. Одна людина загинула, є постраждалі.
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