УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9204 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
775 1

Росія атакує Україну ударними дронами ввечері 28 червня, - Повітряні сили

Атака шахедів

Ввечері 28 червня у повітряному просторі України зафіксовано рух російських ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 21:09 - КАБи на Сумщину.

О 21:30 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

О 21:34 - БпЛА в напрямку м.Харків зі сходу.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що у неділю, 28 червня, російські загарбники завдали ракетного удару по Зміївській громаді Чугуївського району Харківщини. Одна людина загинула, є постраждалі.

Також дивіться: Мінус 6 "Шахедів" за 30 хвилин: прикордонники загону BESARAB показали повітряне полювання перехоплювачами STING. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6047) обстріл (34761) Шахед (2301)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 