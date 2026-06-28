На Сумщине из-за удара РФ погибла пожилая женщина, находившаяся в огороде во время атаки, - ОВА

Один человек погиб в результате российского удара по Сумской области 28 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.

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Российский обстрел в Сумской области: гибель женщины и подробности атаки

По словам главы области, погибла пожилая женщина, жительница Середино-Будской громады. В течение дня российские войска атаковали приграничный город.

Во время одного из ударов женщина находилась на огороде и получила тяжелые ранения.

Медики пытались спасти пострадавшую, однако она скончалась в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки войска РФ совершили 51 обстрел 35 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 155 ударов. В результате атаки пострадали 32 человека, среди которых трое детей.

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