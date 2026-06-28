На Сумщине из-за удара РФ погибла пожилая женщина, находившаяся в огороде во время атаки, - ОВА
Один человек погиб в результате российского удара по Сумской области 28 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.
Российский обстрел в Сумской области: гибель женщины и подробности атаки
По словам главы области, погибла пожилая женщина, жительница Середино-Будской громады. В течение дня российские войска атаковали приграничный город.
Во время одного из ударов женщина находилась на огороде и получила тяжелые ранения.
Медики пытались спасти пострадавшую, однако она скончалась в машине скорой помощи.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки войска РФ совершили 51 обстрел 35 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 155 ударов. В результате атаки пострадали 32 человека, среди которых трое детей.
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