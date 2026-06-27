Атаки РФ на топливную инфраструктуру Сумщины: АЗС в области работают, топливо есть, — ОГА

На фоне российских атак на топливную инфраструктуру в Сумской области сообщается, что АЗС работают, топливо есть.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Топливо есть

Отмечается, что Россия сознательно наносит удары по топливной инфраструктуре, чтобы создать напряжение среди населения, затруднить работу экстренных и коммунальных служб, повлиять на логистику и стабильность жизни в области.

Григоров сообщил, что на сегодняшний день АЗС в области работают, топливо есть.

Руководителям громад поставлена задача обеспечить постоянный контроль за потребностями в топливе для коммунальных, экстренных и других критически важных служб, заблаговременно планировать необходимые ресурсы и пополнять резервы.

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Усиление безопасности на АЗС

Кроме того, операторам топливного рынка доведены рекомендации по усилению безопасности на АЗС. Речь идет о физической защите объектов, антидроновых сетках, укрытиях для персонала и алгоритмах действий в случае угрозы. Часть мер уже внедрена, часть — в процессе реализации с учетом особенностей каждой АЗС.

Резервные механизмы

На случай разрушения стационарных станций или отсутствия альтернатив поблизости рассматриваются резервные механизмы обеспечения топливом. Механизм их развертывания прорабатывается заранее.

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"Призываем жителей заправляться в обычном режиме. В случае угрозы соблюдайте правила безопасности и выполняйте указания персонала и служб", — добавил глава ОВА.