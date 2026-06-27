Атаки РФ на топливную инфраструктуру Сумщины: АЗС в области работают, топливо есть, — ОГА
На фоне российских атак на топливную инфраструктуру в Сумской области сообщается, что АЗС работают, топливо есть.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Топливо есть
Отмечается, что Россия сознательно наносит удары по топливной инфраструктуре, чтобы создать напряжение среди населения, затруднить работу экстренных и коммунальных служб, повлиять на логистику и стабильность жизни в области.
Григоров сообщил, что на сегодняшний день АЗС в области работают, топливо есть.
Руководителям громад поставлена задача обеспечить постоянный контроль за потребностями в топливе для коммунальных, экстренных и других критически важных служб, заблаговременно планировать необходимые ресурсы и пополнять резервы.
Усиление безопасности на АЗС
Кроме того, операторам топливного рынка доведены рекомендации по усилению безопасности на АЗС. Речь идет о физической защите объектов, антидроновых сетках, укрытиях для персонала и алгоритмах действий в случае угрозы. Часть мер уже внедрена, часть — в процессе реализации с учетом особенностей каждой АЗС.
Резервные механизмы
На случай разрушения стационарных станций или отсутствия альтернатив поблизости рассматриваются резервные механизмы обеспечения топливом. Механизм их развертывания прорабатывается заранее.
"Призываем жителей заправляться в обычном режиме. В случае угрозы соблюдайте правила безопасности и выполняйте указания персонала и служб", — добавил глава ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль