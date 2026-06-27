Атаки РФ на паливну інфраструктуру Сумщини: АЗС в області працюють, пальне є, - ОВА

В умовах атак Росії на паливну інфраструктуру в Сумській області повідомляється, що АЗС працюють, пальне є.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Пальне є

Наголошується, що Росія свідомо б’є по паливній інфраструктурі, щоб створити напругу серед людей, ускладнити роботу екстрених і комунальних служб, вплинути на логістику та стабільність життя в області.

Григоров повідомив, що на сьогодні АЗС в області працюють, пальне є.

Керівникам громад поставлено завдання забезпечити постійний контроль за потребами в пальному для комунальних, екстрених та інших критично важливих служб, завчасно планувати необхідні ресурси та поповнювати резерви.

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Посилення безпеки на АЗС

Крім того, операторам паливного ринку доведені рекомендації щодо посилення безпеки на АЗС. Йдеться про фізичний захист об’єктів, антидронові сітки, укриття для персоналу та алгоритми дій під час загрози. Частина заходів уже впроваджена, частина – в роботі з урахуванням особливостей кожної АЗС.

Резервні механізми

На випадок руйнування стаціонарних станцій або відсутності альтернатив поруч розглядаються резервні механізми забезпечення пальним. Механізм їхнього розгортання опрацьовується завчасно.

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"Закликаємо жителів заправлятися у звичному режимі. Під час загрози дотримуйтеся правил безпеки та виконуйте вказівки персоналу і служб", - додав голова ОВАю