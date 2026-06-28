На Сумщині внаслідок удару РФ загинула літня жінка, яка перебувала на городі під час атаки, - ОВА

Одна людина загинула внаслідок російського удару по Сумській області 28 червня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови Сумської ОВА Олега Григорова в Tелеграм.

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Російський обстріл на Сумщині: загибель жінки та деталі атаки

За словами очільника області, загинула літня жінка, мешканка Середино-Будської громади. Протягом дня російські війська атакували прикордонне місто.

Під час одного з ударів жінка перебувала на городі та отримала важкі поранення.

Медики намагалися врятувати постраждалу, однак вона померла в автомобілі швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби війська РФ здійснили 51 обстріл 35 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 155 ударів. Унаслідок атаки травмовано 32 людини, серед яких троє дітей.

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