Масштабные отключения света в оккупированных Крыму, Херсонской области и в Донецке после атаки дронов
В ночь на 29 июня на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской области и Донецка после атаки беспилотников были зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.
Отмечается, что ночью взрывы раздавались в Севастополе и Керчи.
Местные жители сообщали, что после одного из взрывов без электроснабжения осталась территория вблизи села Некрасовка Бахчисарайского района. По предварительной информации, могла быть повреждена электроподстанция.
В Мелитополе вспыхнул пожар
После ночной атаки беспилотников пожар возник также во временно оккупированном Мелитополе. Информации о масштабах возгорания или возможных повреждениях пока нет.
Без света остались оккупированная Херсонская область и Донецк
Около полуночи в оккупированном Донецке пропало электроснабжение.
Утром гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил масштабное отключение электроэнергии в регионе.
"Все районы Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения", - заявил Сальдо.
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