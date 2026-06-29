Масштабные отключения света в оккупированных Крыму, Херсонской области и в Донецке после атаки дронов

В ночь на 29 июня на временно оккупированных территориях Крыма, Херсонской области и Донецка после атаки беспилотников были зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили мониторинговые Telegram-каналы.

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Отмечается, что ночью взрывы раздавались в Севастополе и Керчи.

Местные жители сообщали, что после одного из взрывов без электроснабжения осталась территория вблизи села Некрасовка Бахчисарайского района. По предварительной информации, могла быть повреждена электроподстанция.

В Мелитополе вспыхнул пожар

После ночной атаки беспилотников пожар возник также во временно оккупированном Мелитополе. Информации о масштабах возгорания или возможных повреждениях пока нет.

Без света остались оккупированная Херсонская область и Донецк

Около полуночи в оккупированном Донецке пропало электроснабжение.

Утром гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил масштабное отключение электроэнергии в регионе.

"Все районы Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения", - заявил Сальдо.

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