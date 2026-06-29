Масштабні відключення світла на окупованих Криму, Херсонщині та в Донецьку після атаки дронів
У ніч на 29 червня на тимчасово окупованих територіях Криму, Херсонської області та Донецька після атаки безпілотників зафіксували масштабні перебої з електропостачанням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили моніторингові телеграм-канали.
Зазначається, уночі вибухи лунали в Севастополі та Керчі.
Місцеві жителі повідомляли, що після одного з вибухів без електропостачання залишилася територія поблизу села Некрасівка Бахчисарайського району. За попередньою інформацією, могла бути пошкоджена електропідстанція.
У Мелітополі спалахнула пожежа
Після нічної атаки безпілотників пожежа виникла також у тимчасово окупованому Мелітополі. Інформації про масштаби займання чи можливі пошкодження наразі немає.
Без світла залишилися окупована частина Херсонщини та Донецьк
Близько опівночі електропостачання зникло в окупованому Донецьку.
Зранку гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо підтвердив масштабне знеструмлення регіону.
"Усі райони Херсонської області повністю або частково залишилися без електропостачання", – заявив Сальдо.
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