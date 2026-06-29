ПВО Украины ликвидировала 82 вражеских БПЛА из 108 во время ночной атаки РФ, - Воздушные силы

В ночь на 29 июня системы противовоздушной обороны уничтожили или сбили 82 вражеских БПЛА. Зафиксированы попадания и падение обломков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Противник атаковал 108 ударными БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений:

Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ;

ТОТ Донецкой обл.;

Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 82 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА в 11 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 4 точках.

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