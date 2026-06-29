ППО України ліквідувала 82 ворожі БпЛА зі 108 під час нічної атаки РФ, - Повітряні сили

У ніч на 29 червня протиповітряна оборона знищила або подавила 82 ворожі БпЛА. Зафіксовано влучання та падіння уламків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Противник атакував 108 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків:

Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

ТОТ Донецької обл.;

Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

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