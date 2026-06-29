Эстония не будет призывать Украину прекратить атаки на военную инфраструктуру РФ, несмотря на инциденты с дронами на территории НАТО, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония поддерживает право Украины наносить удары по военной инфраструктуре РФ, несмотря на инциденты с дронами в странах НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью FT.

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Цахкна подчеркнул, что такие инциденты нежелательны, однако это не меняет позицию Таллинна относительно права Украины наносить удары по военной инфраструктуре РФ.

"Конечно, мы не рады таким инцидентам. Но мы не призываем Украину прекратить это. Это удар по жизненно важному каналу Путина", - подчеркнул министр.

Цахкна добавил, что в последние месяцы Украина существенно активизировала удары по российским военным объектам и нефтеперерабатывающим заводам, что уже оказывает заметное влияние на экономику РФ.

По его словам, в ответ Россия усилила использование систем радиоэлектронной борьбы, из-за чего часть украинских беспилотников сбивается с курса и может падать на территории государств-членов НАТО.

Цахкна отметил, что в этом году украинские беспилотники уже фиксировали или сбивали в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. В частности, на прошлой неделе на территории Эстонии был обнаружен неразорвавшийся украинский дрон с боевой частью весом около пяти килограммов.

Экономическое давление на Россию усиливается

Министр подчеркнул, что массированные удары Украины по российской энергетической инфраструктуре уже ощутимо влияют на ситуацию в России.

"Мы знаем, что тон в отношении Путина за последние два с половиной месяца изменился. Он уже не такой оптимистичный. Главная причина - экономическая, из-за этих масштабных ударов", - заявил Цахкна.

Глава МИД Эстонии также предостерег европейских партнеров от попыток выступать в качестве нейтральных посредников в переговорах между Украиной и Россией.

По его мнению, Кремль может использовать такие инициативы для затягивания времени и ослабления единства Европейского Союза.

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