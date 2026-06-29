Естонія не закликатиме Україну припиняти атаки на військову інфраструктуру РФ, попри інциденти з дронами на території НАТО, - Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Естонія підтримує право України завдавати ударів по військовій інфраструктурі РФ, попри інциденти з дронами в країнах НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю FT.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Цахкна наголосив, що такі інциденти є небажаними, проте це не змінюють позицію Таллінна щодо права України завдавати ударів по військовій інфраструктурі РФ.

"Звісно, ми не раді таким інцидентам. Але ми не закликаємо Україну припинити це. Це удар по життєво важливому каналу Путіна", - підкреслив міністр.

Цаккна додав, що останніми місяцями Україна суттєво активізувала удари по російських військових об’єктах та нафтопереробних заводах, що вже має помітний вплив на економіку РФ.

За його словами, у відповідь Росія посилила використання систем радіоелектронної боротьби, через що частина українських безпілотників відхиляється від курсу та може падати на території держав-членів НАТО.

Цахкна зазначив, що цього року українські безпілотники вже фіксували або збивали в Естонії, Латвії, Литві та Фінляндії. Зокрема, минулого тижня на території Естонії було виявлено нерозірваний український дрон із бойовою частиною вагою близько п’яти кілограмів.

Економічний тиск на Росію посилюється

Міністр наголосив, що масовані удари України по російській енергетичній інфраструктурі вже відчутно впливають на ситуацію в Росії.

"Ми знаємо, що тон щодо Путіна за останні два з половиною місяці змінився. Він уже не такий оптимістичний. Головна причина — економічна, через ці масштабні удари", - заявив Цахкна.

Очільник МЗС Естонії також застеріг європейських партнерів від спроб виступати нейтральними посередниками у переговорах між Україною та Росією.

На його думку, Кремль може використовувати такі ініціативи для затягування часу та послаблення єдності Європейського Союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Як далекобійні атаки ЗСУ спричинили паніку в РФ, - WP