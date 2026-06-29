5 человек получили ранения в результате ударов РФ по Херсонщине

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Урожайное, Тараса Шевченко, Берислав, Петропавловка, Борозенское, Александровка, Станислав, Широкая Балка, Кучерское, Новорайск, Суханово, Дудчаны, Раковка, Никольское, Белозерка, Антоновка, Камышаны, Томина Балка, Черешеньки, Софиевка, Садовое, Дарьевка, Федоровка, Велетенское, Днепровское, Приднепровское, Янтарное, Нововоскресенское, Шевченковка, Новодмитровка, Разлив, Опытное, Бургунка, Гавриловка, Золотая Балка, Качкаревка, Кизомис, Львово, Милово, Михайловка, Понятовка, Токаревка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 8 многоэтажных домов и 13 частных домов. Также оккупанты повредили магазин, газопровод, сельхозтехнику и частные автомобили.

В результате российской агрессии 5 человек получили ранения.

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