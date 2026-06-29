5 людей дістали поранення внаслідок ударів РФ по Херсонщині
Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.
Які населені пункти обстріляли?
Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Урожайне, Тараса Шевченка, Берислав, Петропавлівка, Борозенське, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Кучерське, Новорайськ, Суханове, Дудчани, Раківка, Микільське, Білозерка, Антонівка, Комишани, Томина Балка, Черешеньки, Софіївка, Садове, Дар'ївка, Федорівка, Велетенське, Дніпровське, Придніпровське, Янтарне, Нововоскресенське, Шевченківка, Новодмитрівка, Розлив, Дослідне, Бургунка, Гаврилівка, Золота Балка, Качкарівка, Кізомис, Львове, Милове, Михайлівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.
Руйнування
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили магазин, газопровід, сільгосптехніку та приватні автомобілі.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
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