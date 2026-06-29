Отдельные полки РФ не могут пользоваться генераторами из-за нехватки топлива, - ГОС

Разведка отмечает, что отдельные полки РФ на некоторых направлениях не могут использовать генераторы из-за нехватки топлива.

Об этом заявил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

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"Она (нехватка топлива. - Ред.) ощущается в нашей зоне ответственности на отдельных направлениях. Это, в первую очередь, касается Южно-Слобожанского направления. Вот там наша разведка зафиксировала отдельные полки, которые даже генератор нормально включить не могут из-за режима жесткой экономии", - пояснил он.

Аналогичная ситуация наблюдается на Лиманском направлении, но не в столь широких масштабах.

"И дело там не столько в общем топливном кризисе на данный момент, сколько в том факте, что Лиманское направление снабжается через Луганскую область. А Луганская область находится под эффективным "средним ударом" украинских сил, и грузы просто не доезжают последнюю милю", - добавил пресс-секретарь.

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