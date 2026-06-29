Окремі полки РФ не можуть користуватися генераторами через брак палива, - УОС
Розвідка фіксує, що окремі полки РФ на деяких напрямках не можуть користуватися генераторами через брак пального.
Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вона (нестача пального. - Ред.) відчувається у нашій зоні відповідальності на окремих напрямках. Це, в першу чергу, стосується Південно-Слобожанського. Ось там наша розвідка зафіксувала окремі полки, які навіть генератора нормально увімкнути, бо режим жорсткої економії", - пояснив він.
Схожу ситуацію фіксують на Лиманському напрямку, але не на стільки поширену.
"І воно там стосується не стільки загальної паливної кризик станом на зараз, а саме того факту, що Лиманський напрямок постачається через Луганщину. А Луганщина під ефективним middle-страйком українських сил, і воно просто не доїжджає останню милю", - додав речник.
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