Окремі полки РФ не можуть користуватися генераторами через брак палива, - УОС

Розвідка фіксує, що окремі полки РФ на деяких напрямках не можуть користуватися генераторами через брак пального.

Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вона (нестача пального. - Ред.) відчувається у нашій зоні відповідальності на окремих напрямках. Це, в першу чергу, стосується Південно-Слобожанського. Ось там наша розвідка зафіксувала окремі полки, які навіть генератора нормально увімкнути, бо режим жорсткої економії", - пояснив він.

Схожу ситуацію фіксують на Лиманському напрямку, але не на стільки поширену.

"І воно там стосується не стільки загальної паливної кризик станом на зараз, а саме того факту, що Лиманський напрямок постачається через Луганщину. А Луганщина під ефективним middle-страйком українських сил, і воно просто не доїжджає останню милю", - додав речник.

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