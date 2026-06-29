Вовлечение Европы в переговоры между Украиной и РФ является опасным, - Цахкна

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что попытки ЕС выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией могут ослабить давление на Кремль и создать иллюзию "быстрого мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью FT.

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Глава внешнеполитического ведомства Эстонии заявил, что Россия стремится вовлечь европейские государства в роль "посредников" в переговорах, а не союзников Украины. Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин одновременно пытается выиграть время и усугубить разногласия между европейскими государствами.

"Вероятно, в Европейском Союзе найдется много стран, которые будут выступать против дальнейшего давления на Россию [в таких обстоятельствах], потому что скажут: "Если переговоры продолжаются, а мы выступаем посредниками, мы должны быть нейтральными. Скоро наступит мир, – скажут они, – скоро будет заключено соглашение". Это лишь предлог. Это очень опасный путь", – подчеркнул Цахкна.

Он также добавил, что обсуждения о том, кто мог бы стать потенциальным представителем ЕС на переговорах с россиянами, также не принесли пользы.

"Прежде чем Европа решит, кто должен представлять нас, мы должны сначала договориться о послании, а уже потом обсуждать вопрос о том, кто его будет передавать", — отметил глава МИД Эстонии.

Что этому предшествовало?

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что полномасштабная война России против Украины заставила Европу переосмыслить подход к безопасности и обороне.

Он также заявил, что пока не видит оснований для начала мирных переговоров с Россией.

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