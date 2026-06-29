Залучення Європи до переговорів України та РФ є небезпечним, - Цахкна

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що спроби ЄС виступати посередником у переговорах між Україною та Росією можуть послабити тиск на Кремль і створити ілюзію "швидкого миру".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю FT.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Очільник зовнішньополітичного відомства Естонії заявив, що Росія прагне втягнути європейські держави в роль "посередників" у переговорах, а не союзників України. Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін одночасно намагається виграти час і поглибити розбіжності між європейськими державами.

"Ймовірно, у Європейському Союзі знайдеться багато країн, які виступатимуть проти подальшого тиску на Росію [за таких обставин], бо скажуть: "Якщо тривають переговори, а ми виступаємо посередниками, ми маємо бути нейтральними. Скоро настане мир, – скажуть вони, – скоро буде укладено угоду". Це лише привід. Це дуже небезпечний шлях", – підкреслив Цахкна.

Він також додав, що обговорення щодо того, хто міг би стати потенційним представником ЄС на переговорах із росіянами, також не принесли користі.

"Перш ніж Європа вирішить, хто має представляти нас, ми повинні спочатку домовитися про посил, а вже потім обговорювати питання про те, хто його передаватиме", – зауважив глава МЗС Естонії.

Що передувало?

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал наголосив, що повномасштабна війна Росії проти України змусила Європу переосмислити підхід до безпеки та оборони.

Він також заявив, що наразі не бачить підстав для початку мирних переговорів із Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія не закликатиме Україну припиняти атаки на військову інфраструктуру РФ, попри інциденти з дронами на території НАТО, - Цахкна