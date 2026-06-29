Рашисты нанесли ракетный удар по Берестину в Харьковской области: ранена женщина

Сегодня, 29 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Берестин в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть раненая

По данным ОГА, на данный момент известно об одной пострадавшей - 72-летняя женщина получила взрывные ранения. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте удара работают экстренные службы.

Более подробной информации о вражеском ударе на данный момент нет.

Читайте также: РФ нанесла удар из РСЗО "Торнадо-С" по отдыхающим в Харьковской области: один человек погиб, ещё 8 пострадали, среди них двое детей (обновлено)

Новость будет обновляться