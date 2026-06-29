Рашисты нанесли ракетный удар по Берестину в Харьковской области: ранена женщина
Сегодня, 29 июня, армия РФ нанесла ракетный удар по городу Берестин в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть раненая
По данным ОГА, на данный момент известно об одной пострадавшей - 72-летняя женщина получила взрывные ранения. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте удара работают экстренные службы.
Более подробной информации о вражеском ударе на данный момент нет.
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