Рашисти завдали ракетного удару по Берестину на Харківщині: поранено жінку
Сьогодні, 29 червня, армія РФ завдала ракетного удару по м. Берестин на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранена
За даними ОВА, на цю хвилину відомо про одну прстраждалу - 72-річна жінка зазнала вибухових поранень. Їй надається необхідна медична допомога.
На місці удару працюють екстрені служби.
Більше інформації щодо ворожого удару на цю мить не відомо.
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