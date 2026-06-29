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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти завдали ракетного удару по Берестину на Харківщині: поранено жінку

Ракета над Берестином

Сьогодні, 29 червня, армія РФ завдала ракетного удару по м. Берестин на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранена

За даними ОВА, на цю хвилину відомо про одну прстраждалу - 72-річна жінка зазнала вибухових поранень. Їй надається необхідна медична допомога.

На місці удару працюють екстрені служби.

Більше інформації щодо ворожого удару на цю мить не відомо.

Також читайте: РФ вдарила з РСЗВ "Торнадо-С" по відпочивальниках на Харківщині: одна людина загинула, ще 8 постраждали, серед них двоє дітей (оновлено)

Новина буде оновлюватися

Автор: 

обстріл (34761) ракети (4473) Харківська область (2911) Берестинський район (20) Берестин (6)
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