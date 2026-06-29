Большинство российских оккупантов живут на передовой всего 20 минут, - The New York Times

После выхода на непосредственные боевые позиции новобранец российской армии в среднем может прожить от 20 до 35 минут. Главной причиной этого является массированное и эффективное использование украинских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

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Потери армии РФ

Как отмечает историк Питер Франкопан, ссылаясь на данные российских военных блогеров, общий "жизненный цикл" российского солдата после попадания на войну крайне короткий. От момента прибытия на полигон до гибели в бою проходит от 10 дней до трех недель. Причина в том, чтобольшинство новобранцев отправляют в бой практически без подготовки - она длится всего несколько дней.

По оценкам западных источников, ситуация с личным составом в стране-агрессоре выглядит следующим образом:

Ежемесячные потери: более 30 000 человек.

Общие потери (с февраля 2022 года): превышают 1 миллион человек.

Россия теряет в 8 раз больше солдат, чем Украина.

Из-за колоссальной смертности темпы вербовки новых контрактников в России в этом году упали на 30%. Сейчас Кремлю удается привлекать от 800 до 1000 добровольцев ежедневно, но делать это становится всё труднее.

Чтобы мотивировать россиян идти на заклание, власти РФ вынуждены идти на беспрецедентные финансовые меры. При условии подписания контракта предлагается:

Единовременные бонусы — до $80 000.

Списание долгов — до $140 000.

Для сравнения: средняя месячная зарплата в регионах России составляет около 1000 долларов. Однако даже такие суммы не способны компенсировать тот факт, что солдаты становятся смертниками в первые же минуты боя.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 402 200 человек (+1 230 за сутки), 12 066 танков, 44 969 артиллерийских систем, 24 845 ББМ. ИНФОГРАФИКА