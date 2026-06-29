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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 402 200 человек (+1 230 за сутки), 12 066 танков, 44 969 артиллерийских систем, 24 845 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 402 200 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 402 200 (+1 230) человек (уничтожены и ранены)
  • танков — 12 066 (+3) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 845 (+1) шт.
  • артиллерийских систем — 44 969 (+49) шт.
  • РСЗО – 1 901 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 454 (+0) шт.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 764 (+10) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724) шт.
  • крылатые ракеты – 4 797 (+7) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 113 612 (+477) шт.
  • специальная техника – 4 366 (+6) ед.

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Потери врага по состоянию на утро 29 июня

Автор: 

армия РФ (23171) Генштаб ВС (8259) ликвидация (4422) уничтожение (10123)
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