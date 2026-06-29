Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 402 200 человек (+1 230 за сутки), 12 066 танков, 44 969 артиллерийских систем, 24 845 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 402 200 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 402 200 (+1 230) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 066 (+3) шт.
- боевых бронированных машин – 24 845 (+1) шт.
- артиллерийских систем — 44 969 (+49) шт.
- РСЗО – 1 901 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 454 (+0) шт.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 764 (+10) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724) шт.
- крылатые ракеты – 4 797 (+7) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 113 612 (+477) шт.
- специальная техника – 4 366 (+6) ед.
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