Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 402 200 человек (+1 230 за сутки), 12 066 танков, 44 969 артиллерийских систем, 24 845 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 402 200 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 402 200 (+1 230) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 066 (+3) шт.

боевых бронированных машин – 24 845 (+1) шт.

артиллерийских систем — 44 969 (+49) шт.

РСЗО – 1 901 (+0) ед.

средства ПВО – 1 454 (+0) шт.

самолетов – 436 (+0) шт.

вертолетов – 353 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 1 764 (+10) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 379 224 (+1 724) шт.

крылатые ракеты – 4 797 (+7) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 113 612 (+477) шт.

специальная техника – 4 366 (+6) ед.

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