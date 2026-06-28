Почти 200 боестолкновений за сутки: враг больше всего атаковал на Славянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 28 июня, на фронте произошло 197 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 51 авиационный удар, сбросил 147 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5366 дронов-камикадзе и совершил 1763 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано два боевых столкновения с противником. Враг совершил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе пять — с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

В течение этих суток на Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое и Вильча. Одно боевое столкновение продолжается.

позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое и Вильча. Одно боевое столкновение продолжается. На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Подолы и Новоплатоновка.

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Бои на востоке

Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 15 атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 24 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Калеников, Ризниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще два боевых столкновения продолжаются.

По уточненной информации, на Краматорском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и Плещеевка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Всего враг совершил 24 атаки на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Васильевка, Родинское, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Беляковка, Кучеров Яр, Шевченко, Муравка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов и 14 – ранены; уничтожен склад ГСМ, три единицы автомобильной и три единицы специальной техники противника. Повреждены две артиллерийские системы, пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники и 125 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 210 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили три вражеские атаки в районах населенных пунктов Вороное, Терново и в направлении населенного пункта Новое Запорожье.

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Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Новоселовка, Цветково и Чаривное. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Горькое, Новоселовка, Цветково и Чаривное. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается. На Ореховском и Приднепровском направлениях штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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