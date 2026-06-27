На фронте зафиксировано 200 боевых столкновений, больше всего — на Гуляйпольском направлении, — Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 200 боевых столкновений, из них 24 — на Гуляйпольском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 27 июня, передает Цензор.НЕТ.
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Противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 55 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 6401 дрон-камикадзе и совершил 1986 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано семь боевых столкновений с противником, два из которых продолжаются до сих пор. Враг совершил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
В течение этих суток на Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Караичное, Лиман, Старица, Симиновка, Охримовка, Артильное и Хатнее. Одно боевое столкновение продолжается.
На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в направлении Новоплатоновки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
Бои на востоке
Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 12 атак в районах населенных пунктов Новоселевка, Заречное, Озерное и в сторону населенных пунктов Дробишево, Лиман. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 19 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Ризниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще одно боевое столкновение продолжается.
Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Тихоновки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Степановка, Торецкое и Иванополье. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Всего враг совершил 17 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Гришино, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Новопавловка.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидирован 31 оккупант и 9 – ранены; уничтожено пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены три единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники и 22 укрытия противника. Уничтожены или подавлены 250 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении наши защитники отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Вороное, Калиновское и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Зализничное, Воздвижовка, Горькое, Староукраинка и Чаривное. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.
На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Лукьяновское.
По данным Генштаба, с начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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