На фронте зафиксировано 200 боевых столкновений, больше всего — на Гуляйпольском направлении, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 200 боевых столкновений, из них 24 — на Гуляйпольском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 27 июня, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 55 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, задействовал для поражения 6401 дрон-камикадзе и совершил 1986 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано семь боевых столкновений с противником, два из которых продолжаются до сих пор. Враг совершил 60 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

В течение этих суток на Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Караичное, Лиман, Старица, Симиновка, Охримовка, Артильное и Хатнее. Одно боевое столкновение продолжается.

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На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в направлении Новоплатоновки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

Для продвижения на Лиманском направлении захватчики совершили 12 атак в районах населенных пунктов Новоселевка, Заречное, Озерное и в сторону населенных пунктов Дробишево, Лиман. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 19 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного, Ризниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука. Еще одно боевое столкновение продолжается.

Один вражеский штурм зафиксирован на Краматорском направлении, где враг пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Тихоновки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 18 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Степановка, Торецкое и Иванополье. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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Всего враг совершил 17 атак на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Гришино, Новоалександровка, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Новопавловка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидирован 31 оккупант и 9 – ранены; уничтожено пять единиц автомобильной и одна единица специальной техники противника. Повреждены три единицы автомобильной техники, одна единица специальной техники и 22 укрытия противника. Уничтожены или подавлены 250 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отразили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Вороное, Калиновское и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Зализничное, Воздвижовка, Горькое, Староукраинка и Чаривное. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Лукьяновское.

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По данным Генштаба, с начала суток на Приднепровском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.