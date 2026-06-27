На фронті зафіксовано 200 боєзіткнень, найбільше - на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень, з них 24 - на Гуляйпільському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 27 червня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по Україні

Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6401 дрон–камікадзе та здійснив 1986 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано сім боєзіткнень з противником, два з яких досі тривають. Ворог здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема одне – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Упродовж цієї доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Караїчне, Лиман, Стариця, Симинівка, Охрімівка, Артільне та Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

Також читайте: Ініціатива у війні більше не на боці Росії, - Сікорський

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік Новоплатонівки. Одне боєзіткнення досі триває.

Бої на сході

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 12 атак у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Озерне та у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман. Три боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще одне боєзіткнення триває.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку, де ворог намагався витіснити наших захисників із займаних позицій поблизу Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 18 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Степанівки, Торецького та Іванопілля. Три боєзіткнення досі тривають.

Також читайте: Окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум. Найінтенсивнішими є Лиманський і Куп’янський напрямки, - Трегубов

Усього 17 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Гришине, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас й Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 31 окупанта та 9 – поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та 22 укриття противника. Знищено або подавлено 250 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли п’ять ворожих атак в районах населених пунктів Воскресенка, Вороне, Калинівське та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Воздвижівка, Гірке, Староукраїнка та Чарівне. Одне боєзіткнення на даний час триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у бік населеного пункту Лук’янівське.

Також читайте: Станом на зараз Кінбурнська коса - це зона бойових дій, - ВМС

За даним Генштабу, від початку доби на Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.