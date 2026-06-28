Майже 200 боєзіткнень за добу: ворог найбільше штурмував на Слов’янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках,- Генштаб

Від початку доби неділі, 28 червня, на фронті відбулося 197 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 147 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5366 дронів–камікадзе та здійснив 1763 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

Упродовж цієї доби на Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча. Одне боєзіткнення триває.

позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча. Одне боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

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Бої на сході

Для просування на Лиманському напрямку загарбники здійснили 15 атак у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 24 спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще два боєзіткнення тривають.

За уточненою інформацією, на Краматорському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Плещіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

Усього ворог здійснив 24 атаки на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Шевченко, Муравка. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 26 окупантів та 14 – поранено; знищено склад ПММ, три одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та 125 укриттів противника. Знищено або подавлено 210 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупиняли три ворожі атаки в районах населених пунктів Вороне, Тернове та у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.

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Обстановка на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки окупантів у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне. Одне боєзіткнення на даний час триває.

у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне. Одне боєзіткнення на даний час триває. На Оріхівському та Придніпровському напрямках штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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