Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 402 200 осіб (+1 230 за добу), 12 066 танків, 44 969 артсистем, 24 845 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 402 200 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 402 200 (+1 230) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 066 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 845 (+1) од.

артилерійських систем – 44 969 (+49) од.

РСЗВ – 1 901 (+0) од.

засоби ППО – 1 454 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 764 (+10) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 379 224 (+1 724) од.

крилаті ракети – 4 797 (+7) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 113 612 (+477) од.

спеціальна техніка – 4 366 (+6) од.

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