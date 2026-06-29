Більшість російських окупантів живуть на передовій лише 20 хвилин, - The New York Times

Після виходу на безпосередні бойові позиції новобранець російської армії в середньому може прожити від 20 до 35 хвилин. Головною причиною цього є масоване та ефективне використання українських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

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Втрати армії РФ

Як зазначає історик Пітер Франкопан, посилаючись на дані російських військових блогерів, загальний "життєвий цикл" російського солдата після потрапляння на війну є вкрай коротким. Від моменту прибуття на полігон і до ліквідації в бою минає від 10 днів до трьох тижнів. Причина, - більшість новобранців відправляють у бій практично без підготовки — вона триває лише кілька днів.

За оцінками західних джерел, ситуація з живою силою в країні-агресорі виглядає наступним чином:

Щомісячні втрати: понад 30 000 осіб.

Загальні втрати (з лютого 2022 року): перевищують 1 мільйон осіб.

Росія втрачає у 8 разів більше солдатів, ніж Україна.

Через колосальну смертність темпи вербування нових контрактників у Росії цього року впали на 30%. Наразі Кремлю вдається залучати від 800 до 1000 добровольців щодня, але робити це стає дедалі важче.

Щоб мотивувати росіян іти на заклання, влада РФ змушена йти на безпрецедентні фінансові кроки. За умови підписання контракту пропонується:

Одноразові бонуси — до $80 000.

Списання боргів — до $140 000.

Для порівняння, середня місячна зарплата в регіонах Росії становить близько $1000. Проте навіть такі суми не здатні компенсувати той факт, що солдати стають смертниками в перші ж хвилини бою.

Читайте також: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 402 200 осіб (+1 230 за добу), 12 066 танків, 44 969 артсистем, 24 845 ББМ. ІНФОГРАФІКА