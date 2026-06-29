Лукашенко прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином: лидер КНР заявил об "историческом пике" отношений

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

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Си Цзиньпин заявил об "историческом пике" отношений

В ходе переговоров китайский лидер заявил, что отношения между Китаем и Беларусью в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю.

"Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик", — сказал Си Цзиньпин.

В ответ Лукашенко заявил, что именно такого уровня сотрудничества стороны и стремились достичь.

"Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили. И, возможно, в определенной степени мечтали накануне этого глобального сотрудничества между Беларусью и Китайской Народной Республикой", — отметил он.

После официальной части встречи политики продолжили общение за рабочим обедом.

В пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что такой формат "выходит далеко за рамки дипломатического протокола" и якобы свидетельствует об особом уровне личного доверия между белорусским политиком и главой КНР.

Китай подтвердил поддержку Беларуси

Как сообщает Reuters, Си Цзиньпин также заявил, что Китай и Беларусь должны и в дальнейшем укреплять двусторонние отношения, поддерживать стратегический диалог и расширять сотрудничество.

Кроме того, китайский лидер заверил, что Пекин поддерживает Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Переговоры состоялись в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

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