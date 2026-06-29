Лукашенко прибув до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном: лідер КНР заявив про "історичний пік" відносин

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув із візитом до Китаю, де провів зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це повідомила пресслужба Лукашенка.

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Сі Цзіньпін заявив про "історичний пік" відносин

Під час переговорів китайський лідер заявив, що відносини між Китаєм і Білоруссю нині перебувають на найвищому рівні за всю історію.

"Нинішні китайсько-білоруські відносини переживають історичний пік", - сказав Сі Цзіньпін.

У відповідь Лукашенко заявив, що саме такого рівня співпраці сторони прагнули досягти.

"Я дуже ціную вашу позитивну оцінку наших взаємин. Це те, що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою", - зазначив він.

Після офіційної частини зустрічі політики продовжили спілкування під час робочого обіду.

У пресслужбі Лукашенка наголосили, що такий формат "виходить далеко за межі дипломатичного протоколу" та нібито свідчить про особливий рівень особистої довіри між білоруським політиком і головою КНР.

Китай підтвердив підтримку Білорусі

Як повідомляє Reuters, Сі Цзіньпін також заявив, що Китай і Білорусь мають і надалі зміцнювати двосторонні відносини, підтримувати стратегічну комунікацію та розширювати співпрацю.

Крім того, китайський лідер запевнив, що Пекін підтримує Білорусь у питаннях захисту її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

Переговори відбулися у державній резиденції Дяоюйтай у Пекіні.

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