Кабмин утвердил порядок использования €60 млрд от ЕС на закупку оружия и поддержку ОПК

Правительство утвердило порядок использования средств Европейского Союза, привлеченных в рамках специального займа для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины в 2026–2027 годах.

Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

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Куда будут направлены средства?

По её словам, это позволит направить привлечённые от ЕС средства на закупку оружия, военной техники и оборудования для нужд украинской армии.

Европейские средства будут направлены не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями.

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"Закупки будут проводиться, в частности, через международные организации в соответствии с их процедурами, что ускорит доставку важных компонентов и готового вооружения", — пояснила Свириденко.

Контроль за использованием средств

Также она отметила, что вводится мониторинг, контроль, аудит и отчетность в соответствии с требованиями Европейского Союза, что обеспечит прозрачное и наиболее эффективное использование привлеченных средств.

"Соглашение о Ukraine Support Loan было подписано и ратифицировано в конце мая. Это кредитный инструмент Европейского Союза объемом до 90 млрд евро, рассчитанный на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро будет направлено на оборонные нужды Украины. Уже в текущем году ожидается €28,3 млрд оборонной поддержки в рамках Ukraine Support Loan", — резюмирует премьер-министр.

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