Опыт войны - конкурентное преимущество: как меняется роль Украины в оборонной промышленности

Индустрия дронов

21 июня в Париже завершилась одна из крупнейших выставок оборонных технологий Eurosatory 2026.

На объединенном стенде NAUDI были представлены разработки 12 украинских компаний оборонно-промышленного комплекса.

Беспилотные авиационные комплексы, роботизированные системы, средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, противодействие угрозам БПЛА - со всем этим смогли ознакомиться посетители.

Продукция украинских производителей вызвала особый интерес, поскольку создана на основе боевого опыта и доказала свою эффективность в условиях войны.

Цензор.НЕТ пообщался с исполнительным директором Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергеем Гончаровым, который рассказал об особенностях выставки этого года и основных изменениях в представленной продукции на Eurosatory 2026.

"Все понимают, что Украина сегодня имеет что предложить на мировом рынке вооружений. Те, кто более дальновидны, активизируют сотрудничество, чтобы стать частью того, что мы можем предложить совместно, объединив свои технологические решения. Именно поэтому благодаря восприятию нас как равных и развивается сотрудничество", - подчеркнул исполнительный директор NAUDI.

Стенд NAUDI посетили представители правительственных структур, военного командования, международных аналитических центров и ведущих оборонных компаний из разных стран мира. Среди гостей украинской экспозиции были представители Министерства обороны Франции, Верховного командования Объединенных вооруженных сил Румынии при штабе НАТО в Европе, Сухопутных сил самообороны Японии, японской оборонной ассоциации SBDJ, французского аналитического центра Synopia, а также ряда европейских и американских оборонных компаний.

По словам Гончарова, эта выставка отличалась от других чрезвычайно большим количеством украинских компаний. Более 80 украинских компаний были представлены на различных стендах.

Важным аспектом в рамках выставки стали анонсированные и подписанные соглашения о совместных проектах.

В рамках Eurosatory 2026 "Украинская Бронетехника" подписала соглашение о стратегическом партнерстве с чешской компанией AviaNera Technologies. Сотрудничество предусматривает развитие производства силовых установок для украинских ракетных и беспилотных систем, а также перспективу локализации технологий и создания совместных производственных проектов.

NAUDI и испанская компания Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) подписали соглашение о сотрудничестве, которое открывает новые возможности для совместной разработки высокоточного вооружения, развития инженерных проектов и укрепления технологического взаимодействия между украинскими и испанскими производителями.

Стенд NAUDI также посетили представители военного руководства НАТО. С японскими коллегами обсуждались возможности реализации совместных оборонных проектов.

Также состоялись переговоры с американской компанией BEC Defence о сотрудничестве в сфере бронированной техники и беспилотных наземных платформ, а также с представителями финской компании Patria о реализации новых совместных проектов.

Наладить сотрудничество в оборонной сфере с Украиной пытается и Франция.

"До 2025 года французские компании рассматривали Украину скорее как рынок, куда можно что-то продать. В 2025 году это уже был переход к инициативе "Давайте что-то делать вместе". 2026 год - это уже подписание определенных соглашений, в частности в сфере НРК", - рассказал исполнительный директор NAUDI.

Развитие совместных разработок и дальнейшего совместного производства является тенденцией 2025–2026 годов.

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Украинская "Булава"

Компания-производитель ударных и разведывательных беспилотников Deviro на выставке Eurosatory-2026 в Париже представила обновленные версии своих дронов "Лелека" и "Булава".

Впервые "Булаву" представили на выставке Eurosatory в 2024 году. Обновленная Bulava M2V теперь имеет увеличенную дальность, что стало результатом комплексной работы над аэродинамикой, энергосистемой, конструкцией аппарата и рядом инженерных решений.

"В результате нам удалось увеличить дальность применения до более чем 130 км, повысить продолжительность полета и увеличить массу боевой части до 5 кг.

Более мощная "Булава" - это очередной шаг в развитии комплекса и подтверждение того, что команда Deviro постоянно работает над совершенствованием своих решений. Наша задача - не просто создавать новые технологии, а предоставлять военным инструменты, которые отвечают актуальным вызовам современной войны и обеспечивают реальное преимущество на поле боя", - отметили в Deviro.

Директор по маркетингу компании Deviro Вадим Бартков рассказал, что зарубежных коллег на выставке в первую очередь интересовала продукция, имеющая опыт успешного боевого применения.

"Такой интерес со стороны стран-партнеров очень высок. Но мы понимаем, что у нас остается открытым вопрос об экспорте продукции и технологий, чтобы производить такую продукцию на территории Европы.

В этом году мы видели очень-очень большое количество украинских беспилотных систем и комплексов. Если сравнивать с предыдущей выставкой Eurosatory-2024, то украинские производители стали на голову выше, профессиональнее, сильнее. Я очень рад тому, что Украина стала более зрелой в индустрии дронов. Сегодня она номер один именно в боевых применениях, равных Украине в этом нет.

Да, нам не хватает системности, комплексного подхода, есть препятствия в виде правил по экспорту продукции и технологий, но все равно мы видим, что у нас есть свои плюсы, однако многое нужно доработать, чтобы быть на уровне наших европейских партнеров".

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"Око Камера"

Eurosatory-2026 стала дебютной выставкой для украинской defense tech-компании "Око Камера", которая с 2022 года разрабатывает и производит сверхчувствительные тепловизионные камеры для беспилотных систем, в частности БПЛА, НРК, турелей и визуальной навигации.

"В Париж мы привезли линейку тепловизионных камер Oko Core, которую мы производим серийно и которая работает на фронте уже не первый год, а также наш новый продукт - линейку Oko Pro, выпущенную в начале июня. Сейчас она доступна для предзаказа", - рассказал генеральный директор и соучредитель компании Денис Николаенко.

По его словам, применение продукции в боевых условиях дает преимущество перед зарубежными компаниями.

"Прежде всего, это проверка продукта в реальных условиях. Поскольку наши тепловизионные камеры выполняют боевые задачи уже не первый год, мы на 100% уверены в их эффективности. Но самое главное - это скорость поставок. Средний срок поставки партии тепловизоров в Европе - полгода. Благодаря стабильному спросу мы оптимизировали наши цепочки поставок и производство таким образом, что можем выполнять крупные заказы гораздо быстрее, чем другие европейские производители.

Новая линейка тепловизионных камер Oko Pro оптимизирована для беспилотных и роботизированных комплексов на базе алгоритмов компьютерного зрения.

"Это, в частности, модули визуальной навигации, анти-FPV-турели, комплексы противодействия дронам (Counter-UAS). Их особенностью является встроенная обработка видео и сверхнизкая задержка (менее 17 мс при частоте кадров 60 Гц или менее 34 мс при 30 Гц). Эти параметры обеспечивают максимальную скорость реакции автоматизированных систем для эффективного обнаружения и поражения целей.





На выставке Eurosatory реакция на новую линейку была очень положительной, мы получили запросы на тестирование и покупку как от украинских, так и от иностранных компаний. Также мы представили наш продуктовый roadmap и уже получили первые предзаказы на продукты, которые планируем выпустить в этом году", - добавил Николаенко.

Ценность украинского ОПК

Европейские компании начали более активно понимать, в чем заключается ценность украинских оборонных предприятий.

"Что мы - не просто точка на карте, куда можно продать что-то свое. Мы - технологический игрок на рынке современных образцов вооружений, который может быть полезен для развития их продукта, для расширения географии присутствия за счёт модернизации и усовершенствования продукта.

И благодаря получению самого ценного, что у нас есть, - опыта", - сказал Гончаров.

Именно наличие боевого опыта является едва ли не одним из главных преимуществ украинских производителей.

"Наше безусловное преимущество - это непосредственная коммуникация с конечными пользователями и привлечение этих конечных пользователей через их экспертное мнение к разработке того или иного продукта", - добавил он.

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Украинская ОПК становится полноценным партнером для европейских производителей

На предыдущей выставке в 2024 году Украина вызвала восторг количеством новой продукции. "Все были в восторге от беспилотных технологий. Если раньше это были какие-то нишевые проекты, заоблачно технологичные и чрезвычайно дорогие, то украинцы показали, что беспилотные технологии могут быть эффективными на поле боя в другом формате: FPV, бомбардировщики, дешевые разведчики и перехватчики", - вспоминает Сергей Гончаров.

Тогда страны-партнеры выражали желание, чтобы украинские специалисты приезжали к ним, открывали производства и платили там налоги, развивая их стратегическую промышленность.

На выставке Eurosatory-2026 стало очевидно, что ситуация изменилась и украинских производителей рассматривают уже не как инновационный и технологический ресурс, а как полноценных партнеров.

"Когда мы знакомили партнеров с объемами производства, с номенклатурой продукции, то довольно часто слышали в ответ: "Ого, вы после окончания войны будете мощными конкурентами", - рассказал Сергей Гончаров.

По его словам, на рынке ОПК все являются конкурентами, но важно не "замыкаться в себе" под лозунгом защиты то ли критически важных технологий, то ли отечественного рынка. "Я не помню случаев, когда бы такие лозунги давали эффективный результат. Как правило, это приводит к ухудшению ситуации, к потере динамики, к потере рынков и снижению обороноспособности", - подытожил Гончаров.

Выставка Eurosatory-2026 стала еще одним подтверждением того, что украинская оборонная промышленность уверенно интегрируется в мировой рынок. От боевого опыта до инновационных разработок и международных партнёрств.

Сегодня украинский ОПК - это не только ответ на вызовы войны, но и источник уникальных технологических решений, к которым все внимательнее присматриваются ведущие мировые производители вооружений.

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