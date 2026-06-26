Досвід війни - конкуретна перевага: як змінюється роль України в оборонній індустрії

Індустрія дронів

21 червня у Парижі завершилася одна з найбільших виставок оборонних технологій Eurosatory 2026.

Об'єднаний стенд NAUDI презентував розробки 12 українських компаній оборонно-промислового комплексу.

Безпілотні авіаційні комплекси, роботизовані системи, засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протидія загрозам БпЛА - із цим всім мали змогу ознайомитися відвідувачі.

Продукція українських виробників викликала особливий інтерес - оскільки створена на основі бойового досвіду та довела ефективність в умовах війни.

Цензор.НЕТ поспілкувався із виконавчим директором Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергієм Гончаровим, який розповів про особливості цьогорічної виставки та основні зміни в представленій продукції на Eurosatory 2026.

"Всі розуміють, що Україна сьогодні має що запропонувати на світовому ринку озброєння. Ті, хто розумніший, активізують співпрацю, щоб бути частиною того, що ми можемо запропонувати спільно, об’єднавши свої технологічні рішення. Саме тому через сприйняття нас як рівних і розвивається співпраця", - наголосив виконавчий директор NAUDI.

Стенд NAUDI відвідали представники урядових структур, військового командування, міжнародних аналітичних центрів та провідних оборонних компаній з різних країн світу. Серед гостей української експозиції були представники Міністерства оборони Франції, Верховного командування Об’єднаних Збройних Сил Румунії при штабі НАТО в Європі, Сухопутних сил самооборони Японії, японської оборонної асоціації SBDJ, французького аналітичного центру Synopia, а також низки європейських та американських оборонних компаній.

За словами Гончарова, ця виставка відрізнялася від інших надзвичайно великою кількістю українських компаній. Понад 80 українських компаній було представлено на різних стендах.

Важливим аспектом в рамках виставки стали анонсовані та підписані угоди про спільні проєкти.

У межах Eurosatory 2026 "Українська Бронетехніка" підписала угоду про стратегічне партнерство з чеською AviaNera Technologies. Співпраця передбачає розвиток виробництва силових установок для українських ракетних та безпілотних систем, а також перспективу локалізації технологій і створення спільних виробничих проєктів.

NAUDI та іспанська Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) підписали угоду про співпрацю, що відкриває нові можливості для спільної розробки високоточного озброєння, розвитку інженерних проєктів та посилення технологічної взаємодії між українськими й іспанськими виробниками.

Стенд NAUDI також відвідали представники військового керівництва НАТО. Із японськими колегами обговорювали можливості реалізації спільних оборонних проєктів.

Також відбулися переговори з американською компанією BEC Defence щодо співпраці у сфері броньованої техніки та безпілотних наземних платформ, а також із представниками фінської компанії Patria щодо реалізації нових спільних проєктів.

Надолужити співпрацю в оборонній сфері з України намагається й Франція.

"До 2025 року французькі компанії розглядали Україну скоріше як ринок, куди можна щось продати. У 2025 році це вже був вихід на ініціативу "Давайте щось спільно робити". 2026 рік – це вже підписання певних домовленостей, зокрема в сфері НРК", - розповів виконавчий директор NAUDI.

Розвиток спільних розробок та подальших спільних виробництв є тенденцією 2025-2026 років.

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Українська "Булава"

Компанія-виробник ударних та розвідувальних безпілотників Deviro на виставці Eurosatory-2026 у Парижі презентувала оновлення своїх дронів "Лелека" та "Булава".

Вперше "Булаву" представили на виставці Eurosatory у 2024 році. Оновлена Bulava M2V тепер має збільшену дальність, що стало результатом комплексної роботи над аеродинамікою, енергосистемою, конструкцією літака та низкою інженерних рішень.

"У результаті нам вдалося збільшити дальність застосування до понад 130 км, підвищити тривалість польоту та збільшити масу бойової частини до 5 кг.

Більша Булава — це черговий крок у розвитку комплексу та підтвердження того, що команда Deviro постійно працює над вдосконаленням своїх рішень. Наше завдання — не просто створювати нові технології, а давати військовим інструменти, які відповідають актуальним викликам сучасної війни та забезпечують реальну перевагу на полі бою", - зазначили у Deviro.

Директор з маркетингу компанії DеViro Вадим Бартков розповів, що закордонних колег на виставці перш за все цікавила продукція, що має досвід успішний бойового застосування.

"Така зацікавленість від країн-партнерів дуже висока. Але ми розуміємо, що у нас залишається відкритим питання щодо експорту продукції та технологій, щоб виробляти таку продукцію на території Європи.

Цього року ми бачили дуже-дуже велику кількість українських виробів безпілотних систем та комплексів. Якщо порівнювати з попереднім Eurosatory-2024, то українські виробники стали на голову вищими, професійнішими, сильнішими. Я дуже радий тому, що Україна стала дорослішою в індустрії дронів. Вона сьогодні номер один саме у бойових застосуваннях, рівних Україні в цьому немає.

Так, нам не вистачає системності, комплексного підходу, є перепони у вигляді правил з експорту продукції та технологій, але все одно ми бачимо, що є свої плюси у нас, але багато чого треба підтягувати, щоб бути на рівні наших європейських партнерів".

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"Око Камера"

Eurosatory-2026 стала дебютною виставкою для української defense tech-компанії "Око Камера", що з 2022 року розробляє та виготовляє надчутливі тепловізійні камери для безпілотних систем, зокрема БпЛА, НРК, турелей і візуальної навігації.

"У Париж ми привезли лінійку тепловізійних камер Oko Core, яку ми виробляємо серійно і яка працює на фронті вже не перший рік, і наш новий продукт - лінійку Oko Pro, випущену на початку червня. Наразі вона доступна для передзамовлення", - розповів СЕО та співзасновник компанії Денис Ніколаєнко.

За його словами, застосування продукції у бойових умовах надає перевагу над закордонними компаніями.

"Насамперед, це валідація продукту. Оскільки наші тепловізійні камери виконують бойові задачі не перший рік, ми на 100% впевнені в їхній ефективності. Але найголовніше - це швидкість постачання. Середній термін постачання партії тепловізорів в Європі - півроку. Завдяки стабільному попиту ми оптимізували наші ланцюжки постачання і виробництво таким чином що можемо виконувати великі замовлення набагато швидше, ніж інші європейські виробники.

Нова лінійка тепловізійних камер Oko Pro оптимізована для безпілотних і роботизованих комплексів на базі алгоритмів комп’ютерного зору.

"Це зокрема модулі візуальної навігації, анти-FPV-турелі, комплексі протидії дронам (Counter-UAS). Її особливістю є вбудована обробка відео та наднизька затримка (менше 17 мс при частоті кадрів 60 Гц або менше 34 мс при 30 Гц). Ці параметри забезпечують максимальну швидкість реакції автоматизованих систем для ефективного виявлення та ураження цілей.





На Eurosatory реакція на нову лінійку була дуже позитивною, ми отримали запити на тестування та купівлю як від українських, так і від іноземних компаній. Також ми представили наш продуктовий roadmap і вже отримали перші передзамовлення на продукти, які плануємо випустити цьогоріч", - додав Ніколаєнко.

Цінність українського ОПК

Європейські компанії почали більш активно розуміти, в чому цінність українських оборонних підприємств.

"Що ми не просто місце на карті, куди можна продати щось своє. Ми технологічний гравець на ринку сучасних зразків озброєнь, який може бути корисним для розвитку їхнього продукту, для розширення географії представлення через модернізацію та удосконалення продукту.

І через отримання найбезціннішого, що у нас є – досвіду", - пояснив Гончаров.

Саме наявність бойового досвіду є чи не однією з найголовніших переваг для українських виробників.

"Наша безумовна перевага – це безпосередня комунікація з кінцевими користувачами та залучення цих кінцевих користувачів через їхню експертну думку до розвитку того, чи іншого продукту", - додав він.

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Українська ОПК стає повноцінним партнером для європейських виробників

На попередній виставці в 2024 році Україна викликала захоплення кількістю нової продукції. "Було суцільне захоплення безпілотними технологіями. Якщо до цього це були якісь нішеві проєкти, захмарно технологічні та надзвичайно дорогі, то українці показали, що безпілотні технології можуть бути ефективними на полі бою в іншому форматі: FPV, бомбери, дешеві розвідники та перехоплювачі", - згадує Сергій Гончаров.

Тоді країни партнери висловлювали бажання, щоб українські спеціалісти приїжджали до них, відкривали виробництва та сплачували там податки, розвиваючи їхню стратегічну промисловість.

На виставці Eurosatory-2026 стало очевидним, що ситуація змінилась і українських виробників розглядають вже не як інноваційний і технологічний ресурс, а як повноцінних партнерів.

"Коли ми ознайомлювали партнерів із обсягами виробництва, із номенклатурою продукції, то доволі часто чули у відповідь: "Ого, ви після закінчення війни будете потужними конкурентами", - розповів Сергій Гончаров.

За його словами на ринку ОПК всі є конкурентами, але важливо на "закриватися у мушлі" під гаслом захисту чи то критичних технологій чи то вітчизняного ринку. "Я не пам’ятаю випадків, коли б такі гасла давали ефективний результат. Зазвичай, це приводить до погіршення ситуації, до втрати динаміки, до втрати ринків та зменшення обороноздатності", - підсумував Гончаров.

Виставка Eurosatory-2026 стала ще одним підтвердженням того, що українська оборонна індустрія впевнено інтегрується у світовий ринок. Від бойового досвіду до інноваційних розробок і міжнародних партнерств.

Сьогодні український ОПК — це не лише відповідь на виклики війни, а й джерело унікальних технологічних рішень, до яких дедалі уважніше придивляються провідні світові виробники озброєнь.

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