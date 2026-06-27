Правительство запустило Brave International для развития оборонных инноваций с международными партнерами
Правительство ввело единый порядок и четкие правила взаимодействия с международными партнерами в целях развития оборонных инноваций - Brave International.
Об этом сообщила в Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Правительство утвердило правила работы программы Brave International
По ее словам, это решение касается уже анонсированных и будущих международных инициатив, в частности UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany и Brave Lithuania.
"Оно дает "зеленый свет" для быстрого запуска совместных грантовых конкурсов в рамках этих программ. Участвовать в них смогут не только украинские компании, но и разработчики и стартапы из зарубежных юрисдикций.
На международные оборонные инновации уже привлечено более 100 млн евро
Общий бюджет первых международных программ и инструментов поддержки в рамках Brave International уже составляет более 100 миллионов евро", - отметила Свириденко.
Направление Brave International преследует три ключевые задачи:
- Поиск новых технологий и продуктов для удовлетворения актуальных потребностей украинского фронта;
- Привлечение дополнительного финансирования для поддержки украинских оборонных стартапов;
- Углубление сотрудничества с инновационными экосистемами партнеров и более тесная интеграция украинского defense tech в глобальный рынок оборонных технологий.
Как будут работать совместные грантовые программы с партнерами?
Программа Brave International предусматривает создание совместных грантовых фондов на основе равных взносов Украины и страны-партнера, паритетных наблюдательных советов и экспертных комиссий для прозрачного рассмотрения и профессиональной оценки заявок. Подача заявок на конкурсы открыта как для украинских заявителей, так и для зарубежных компаний. Программа предусматривает обязательное тестирование и проверку всех разработок в Украине на действующей платформе Test in Ukraine.
Благодаря введенному порядку кластер оборонных технологий Brave1 запустит первые совместные международные конкурсы уже в ближайшее время.
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