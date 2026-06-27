Уряд запустив Brave International для розвитку оборонних інновацій із міжнародними партнерами

Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій - Brave International.

Про це повідомила у телеграм-каналі прем'єрка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Уряд затвердив правила роботи програми Brave International

За її словами, це рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зокрема UNITE Brave NATO, Brave Norway, Brave France, Brave Germany й Brave Lithuania.

"Воно дає "зелене світло" для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах цих програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій.

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На міжнародні оборонні інновації вже залучили понад 100 млн євро

Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 мільйонів євро", - зазначила Свириденко.

Напрям Brave International має три ключові завдання:

Пошук нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту;

Залучення додаткового фінансування для підтримки українських оборонних стартапів;

Поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибша інтеграція українського defense tech у глобальний ринок оборонних технологій.

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Як працюватимуть спільні грантові програми з партнерами?

Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України й країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду й фахової оцінки заявок. Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обовʼязкове тестування й перевірка всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine.

Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave1 запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом.