Державна підтримка ОПК: українські зброярі отримали 9,8 млрд грн пільгових кредитів, - Міноборони

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) отримали 162 пільгові кредити на загальну суму 9,8 млрд гривень у межах державної програми підтримки, яку реалізує Міністерство оборони України.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Який фінансовий ресурс доступний

Зазначається, що програма пільгового кредитування надає виробникам можливість залучати додаткові фінансові ресурси:

до 500 млн гривень строком до 5 років – на інвестиційні цілі;

до 100 млн гривень строком до 3 років – для поповнення оборотного капіталу.

Кошти можуть спрямовуватися на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів та їхніх складових.

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За словами радниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, сьогодні український ОПК має величезний потенціал для зростання, однак для швидкого масштабування виробництва підприємствам потрібен доступний фінансовий ресурс.

"Пільгове кредитування – це саме той інструмент, який дозволяє зброярам не зупинятися через нестачу обігових коштів, швидше виконувати контракти та нарощувати постачання для потреб фронту", - додала вона.

Радниця міністра наголосила, що для Міністерства оборони важливо, щоб державна підтримка була не просто декларативною, а реально дієвою для виробників.

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Підтримка українського ОПК

Так, пільгове кредитування стало інструментом швидкого масштабування оборонного виробництва.

Держава також запровадила пільговий лізинг обладнання та спеціальний правовий режим Defence City, а також спростила процедури будівництва й розширення виробничих потужностей.

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"Підтримуємо українських виробників, адже розвиток власного ОПК є основою оборонної стійкості, технологічної незалежності та довгострокової безпеки України", - додали в Міноборони.