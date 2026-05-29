До 31 зросла кількість резидентів Defence City: їхній сукупний дохід від продажу озброєння - майже 90 млрд грн, - Міноборони

Уже 31 український виробник озброєння отримав статус резидента Defence City – спеціального правового режиму державної підтримки підприємств ОПК. Серед них виробники БпЛА, ракет тощо.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

Як зазначається, після долучення нових виробників озброєння до Defence City сукупний кваліфікований дохід (тобто дохід від продажу озброєння) резидентів досяг 89,7 млрд грн.

За словами радниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, розширення Defence City демонструє високий запит українських виробників на практичні інструменти державної підтримки. Цей майданчик стає центром консолідації українського ОПК, що робить галузь сильнішою, а перспективи розвитку та експорту – більш масштабними.

Резиденти Defence City отримують низку практичних переваг для масштабування виробництва оборонної продукції.

Преференції Defence City

Держава створює спеціальні умови для виробників озброєння у Defence City, зокрема:

Звільняє від податку на прибуток - за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій.

- за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій. Спрощує митні процедури - створює окремий режим митного адміністрування для імпорту компонентів, обладнання та виробничих операцій.

- створює окремий режим митного адміністрування для імпорту компонентів, обладнання та виробничих операцій. Звільняє від земельного та екологічного податків - для зменшення операційного навантаження на виробничі майданчики.

- для зменшення операційного навантаження на виробничі майданчики. Створює умови для валютної лібералізації - підтримує залучення міжнародного фінансування та окремі валютні механізми для резидентів.

- підтримує залучення міжнародного фінансування та окремі валютні механізми для резидентів. Захищає чутливу інформацію про підприємства - обмежує доступ до відомостей реєстру та мінімізує розкриття даних, що можуть впливати на безпеку виробництва.

Надає сервісну та консультаційну підтримку через Міністерство оборони України - забезпечує супровід резидентів з питань застосування режиму, взаємодії з державними органами та реалізації передбачених законодавством механізмів підтримки.

- забезпечує супровід резидентів з питань застосування режиму, взаємодії з державними органами та реалізації передбачених законодавством механізмів підтримки. Підтримує релокацію та підвищення захищеності виробничих потужностей - створює окремі механізми переміщення та розміщення виробництва.

- створює окремі механізми переміщення та розміщення виробництва. Спрощує експорт оборонної продукції - надає виробникам можливість здійснювати експорт товарів військового призначення без отримання окремих повноважень на право експорту.

- надає виробникам можливість здійснювати експорт товарів військового призначення без отримання окремих повноважень на право експорту. Надає додаткові можливості для бронювання персоналу - статус резидента Дефенс Сіті є підставою для визначення підприємства критично важливим у сфері ОПК, що дозволяє бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників відповідно до встановленого порядку.

