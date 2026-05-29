До 31 возросло количество резидентов Defence City: их совокупный доход от продажи вооружения - почти 90 млрд грн, - Минобороны

Уже 31 украинский производитель вооружений получил статус резидента Defence City - специального правового режима государственной поддержки предприятий ОПК. Среди них - производители БПЛА, ракет и т. д.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, после присоединения новых производителей вооружения к Defence City совокупный квалифицированный доход (то есть доход от продажи вооружения) резидентов достиг 89,7 млрд грн.

По словам советницы министра обороны Украины Анны Гвоздяр, расширение Defence City демонстрирует высокий спрос украинских производителей на практические инструменты государственной поддержки. Эта площадка становится центром консолидации украинского ОПК, что делает отрасль сильнее, а перспективы развития и экспорта – более масштабными.

Резиденты Defence City получают ряд практических преимуществ для масштабирования производства оборонной продукции.

Преференции Defence City

Государство создает специальные условия для производителей вооружения в Defence City, в частности:

Освобождает от налога на прибыль - при условии направления высвободившихся средств на развитие производства и технологий.

- при условии направления высвободившихся средств на развитие производства и технологий. Упрощает таможенные процедуры - создает отдельный режим таможенного администрирования для импорта компонентов, оборудования и производственных операций.

- создает отдельный режим таможенного администрирования для импорта компонентов, оборудования и производственных операций. Освобождает от земельного и экологического налогов - для уменьшения операционной нагрузки на производственные площадки.

- для уменьшения операционной нагрузки на производственные площадки. Создает условия для валютной либерализации - поддерживает привлечение международного финансирования и отдельные валютные механизмы для резидентов.

- поддерживает привлечение международного финансирования и отдельные валютные механизмы для резидентов. Защищает конфиденциальную информацию о предприятиях - ограничивает доступ к сведениям реестра и минимизирует раскрытие данных, которые могут повлиять на безопасность производства.

Оказывает сервисную и консультационную поддержку через Министерство обороны Украины - обеспечивает сопровождение резидентов по вопросам применения режима, взаимодействия с государственными органами и реализации предусмотренных законодательством механизмов поддержки.

- обеспечивает сопровождение резидентов по вопросам применения режима, взаимодействия с государственными органами и реализации предусмотренных законодательством механизмов поддержки. Поддерживает релокацию и повышение защищенности производственных мощностей - создает отдельные механизмы перемещения и размещения производства.

- создает отдельные механизмы перемещения и размещения производства. Упрощает экспорт оборонной продукции - предоставляет производителям возможность осуществлять экспорт товаров военного назначения без получения отдельных полномочий на право экспорта.

- предоставляет производителям возможность осуществлять экспорт товаров военного назначения без получения отдельных полномочий на право экспорта. Предоставляет дополнительные возможности для резервирования персонала - статус резидента Дефенс Сити является основанием для определения предприятия как критически важного в сфере ОПК, что позволяет резервировать до 100% военнообязанных работников в соответствии с установленным порядком.

