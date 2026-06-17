Государственная поддержка ОПК: украинские оружейники получили 9,8 млрд грн льготных кредитов, — Минобороны

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получили 162 льготных кредита на общую сумму 9,8 млрд гривен в рамках государственной программы поддержки, реализуемой Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Какие финансовые ресурсы доступны

Отмечается, что программа льготного кредитования предоставляет производителям возможность привлекать дополнительные финансовые ресурсы:

до 500 млн гривен сроком до 5 лет — на инвестиционные цели;

до 100 млн гривен сроком до 3 лет — для пополнения оборотного капитала.

Средства могут направляться на разработку, изготовление, ремонт, модернизацию и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их компонентов.

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По словам советницы министра обороны Украины Анны Гвоздяр, сегодня украинский ОПК обладает огромным потенциалом для роста, однако для быстрого наращивания производства предприятиям необходим доступный финансовый ресурс.

"Льготное кредитование — это именно тот инструмент, который позволяет оружейникам не останавливаться из-за нехватки оборотных средств, быстрее выполнять контракты и наращивать поставки для нужд фронта", — добавила она.

Советник министра подчеркнула, что для Министерства обороны важно, чтобы государственная поддержка была не просто декларативной, а реально действенной для производителей.

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Поддержка украинского ОПК

В частности, льготное кредитование стало инструментом быстрого наращивания оборонного производства.

Государство также ввело льготный лизинг оборудования и специальный правовой режим Defence City, а также упростило процедуры строительства и расширения производственных мощностей.

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"Поддерживаем украинских производителей, ведь развитие собственного ОПК является основой оборонной устойчивости, технологической независимости и долгосрочной безопасности Украины", — добавили в Минобороны.