123 человека, в том числе 33 ребенка, утонули в водоемах Украины только за последний месяц, – ГСЧС

Этот летний сезон стал одним из самых трагичных по количеству смертей на воде в Украине. Только с начала июня на водоемах страны погибли 123 человека, в том числе 33 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По информации спасателей, в течение последних выходных количество жертв на воде продолжало неуклонно расти. Ситуация остается критической — только за последние сутки вода унесла жизни 16 человек, среди них — 3 ребенка.

В связи с этими данными спасатели в очередной раз призывают граждан строго соблюдать правила поведения у водоемов и подчеркивают:

Не оставлять детей без присмотра.

Не входить в воду в состоянии опьянения или после перегрева.

Не купаться в "диких" местах, а отдыхать на специально оборудованных пляжах, где дежурят спасательные службы.

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