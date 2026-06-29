123 людини, серед яких 33 дітей, потонули у водоймах України лише за останній місяць, – ДСНС

Цей літній сезон став одним із найтрагічніших за кількістю смертей на воді в Україні. Лише з початку червня на водоймах країни загинули 123 людини, серед яких 33 - це діти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Подробиці

За інформацією рятувальників, протягом останніх вихідних кількість жертв на воді продовжила невпинно збільшуватися. Ситуація залишається критичною - лише за минулу добу вода забрала життя 16 людей, серед них - 3 дітей.

У зв'язку з статистикою надзвичайники вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил поведінки біля водойм та наголошують:

Не залишати дітей без нагляду,.

Не заходити у воду в стані сп'яніння або після перегріву,

Не купатися в "диких" місцях, а відпочивати на спеціально обладнаних пляжах, де чергують рятувальні служби.

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