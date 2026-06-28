На водоймах України за тиждень загинули 46 людей: серед них 19 дітей
За тиждень на водоймах України загинули десятки людей, серед них є діти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Тривожна статистика і причини трагедій
За даними рятувальників, за сім днів на водоймах загинули 46 людей, серед них 19 дітей.
"За цими цифрами – не статистика, а людські долі, обірвані через одну мить необережності", – зазначили у ДСНС.
У службі пояснюють, що найчастіше трагедії стаються через купання у небезпечних або необладнаних місцях, відсутність нагляду за дітьми та ігнорування правил поведінки на воді.
Заклики рятувальників і останні випадки
Рятувальники щодня виїжджають на виклики, пов’язані з нещасними випадками на воді. За їхніми словами, у таких ситуаціях вирішальними можуть бути лічені хвилини.
У ДСНС закликають громадян бути обережними під час відпочинку біля водойм, не залишати дітей без нагляду та купатися лише у спеціально облаштованих місцях.
"Пам’ятайте: безпечний відпочинок починається з відповідальності. Не ігноруйте правила безпеки на воді. Не втрачайте пильність. Бережіть себе та своїх близьких. Адже інколи одна хвилина необережності може коштувати життя", – наголосили рятувальники.
Також повідомляється про низку трагічних випадків. На Буковині у Дністрі знайшли тіла чоловіка та двох його синів, яких вважали зниклими. На Закарпатті у Тисі виявили тіло десятирічного хлопчика, якого віднесло течією. В Одеській області у водоймі колишнього кар’єру знайшли мертвим 15-річного підлітка. У цьому ж регіоні припинили пошуки десятирічної дівчинки, яку віднесло у відкрите море.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області на річці Дністер зникли четверо людей, серед них чоловік і троє дітей.
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