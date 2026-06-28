На водоемах Украины за неделю погибли 46 человек: среди них 19 детей
За неделю на водоемах Украины погибли десятки человек, среди них есть дети.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Тревожная статистика и причины трагедий
По данным спасателей, за семь дней на водоемах погибли 46 человек, среди них 19 детей.
"За этими цифрами — не статистика, а человеческие судьбы, оборванные из-за одного мгновения неосторожности", — отметили в ГСЧС.
В службе объясняют, что чаще всего трагедии происходят из-за купания в опасных или необорудованных местах, отсутствия присмотра за детьми и игнорирования правил поведения на воде.
Призывы спасателей и последние случаи
Спасатели ежедневно выезжают на вызовы, связанные с несчастными случаями на воде. По их словам, в таких ситуациях решающими могут быть считанные минуты.
В ГСЧС призывают граждан быть осторожными во время отдыха у водоемов, не оставлять детей без присмотра и купаться только в специально оборудованных местах.
"Помните: безопасный отдых начинается с ответственности. Не игнорируйте правила безопасности на воде. Не теряйте бдительность. Берегите себя и своих близких. Ведь иногда одна минута неосторожности может стоить жизни", — подчеркнули спасатели.
Также сообщается о ряде трагических случаев. На Буковине в Днестре нашли тела мужчины и двух его сыновей, которых считали пропавшими без вести. В Закарпатье в Тисе обнаружили тело десятилетнего мальчика, которого унесло течением. В Одесской области в водоеме бывшего карьера нашли мертвым 15-летнего подростка. В этом же регионе прекратили поиски десятилетней девочки, которую унесло в открытое море.
Ранее сообщалось, что в Черновицкой области на реке Днестр пропали четверо человек, среди них мужчина и трое детей.
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