На водоемах Украины за неделю погибли 46 человек: среди них 19 детей

За неделю на водоемах Украины погибли десятки человек, среди них есть дети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Тревожная статистика и причины трагедий

По данным спасателей, за семь дней на водоемах погибли 46 человек, среди них 19 детей.

"За этими цифрами — не статистика, а человеческие судьбы, оборванные из-за одного мгновения неосторожности", — отметили в ГСЧС.

В службе объясняют, что чаще всего трагедии происходят из-за купания в опасных или необорудованных местах, отсутствия присмотра за детьми и игнорирования правил поведения на воде.

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Призывы спасателей и последние случаи

Спасатели ежедневно выезжают на вызовы, связанные с несчастными случаями на воде. По их словам, в таких ситуациях решающими могут быть считанные минуты.

В ГСЧС призывают граждан быть осторожными во время отдыха у водоемов, не оставлять детей без присмотра и купаться только в специально оборудованных местах.

"Помните: безопасный отдых начинается с ответственности. Не игнорируйте правила безопасности на воде. Не теряйте бдительность. Берегите себя и своих близких. Ведь иногда одна минута неосторожности может стоить жизни", — подчеркнули спасатели.

Также сообщается о ряде трагических случаев. На Буковине в Днестре нашли тела мужчины и двух его сыновей, которых считали пропавшими без вести. В Закарпатье в Тисе обнаружили тело десятилетнего мальчика, которого унесло течением. В Одесской области в водоеме бывшего карьера нашли мертвым 15-летнего подростка. В этом же регионе прекратили поиски десятилетней девочки, которую унесло в открытое море.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области на реке Днестр пропали четверо человек, среди них мужчина и трое детей.

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