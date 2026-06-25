Зеленский заявил о готовности Украины направить спасателей в Венесуэлу после разрушительного землетрясения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности направить в Венесуэлу спасательную миссию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Владимира Зеленского в социальной сети Х.

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Предложение помощи после землетрясения

Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на международную поддержку венесуэльского народа в условиях трагедии. По его словам, украинские спасатели могут присоединиться к поисково-спасательным операциям.

Он отметил, что Украина уже находится в контакте с венесуэльской стороной и европейскими партнерами и ожидает ответа по поводу предложения помощи.

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Последствия землетрясения в Венесуэле

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в среду вечером, считаются одними из самых сильных в регионе за более чем сто лет. Толчки ощущались во многих районах, зафиксированы разрушения зданий.

По состоянию на четверг сообщается о не менее 164 погибших и 971 раненом.