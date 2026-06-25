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Новини Землетрус у Венесуелі
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Зеленський заявив про готовність України направити рятувальників до Венесуели після руйнівного землетрусу

Зеленський оголосив про можливу допомогу Венесуелі від України

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність направити до Венесуели рятувальну місію для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Володимира Зеленського в соціальній мережі Х.

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Пропозиція допомоги після землетрусу

Зеленський наголосив, що Україна сподівається на міжнародну підтримку для венесуельського народу в умовах трагедії. За його словами, українські рятувальники можуть долучитися до пошуково-рятувальних операцій.

Він зазначив, що Україна вже перебуває у контакті з венесуельською стороною та європейськими партнерами і очікує відповіді щодо пропозиції допомоги.

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Наслідки землетрусу у Венесуелі

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, які сталися у середу ввечері, вважаються одними з найсильніших у регіоні за понад сто років. Поштовхи відчувалися у багатьох районах, зафіксовано руйнування будівель.

Станом на четвер повідомляється про щонайменше 164 загиблих та 971 пораненого.

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Венесуела (431) Зеленський Володимир (28174) землетрус (184) допомога (9233) рятувальники (213)
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Топ коментарі
+18
Та дайте цьому мудаку, врешті, якогось заспокійливого! Бажано "Пургену", щоб чмо не вилазило на люди.
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25.06.2026 21:48 Відповісти
+16
Альтернативная реальность. Каждый день долбят шахедами, ракетами, КАБами и fpv города Украины. Почему бы и не послать спасателей в жопу мира Венесуэлу. Красиво же.
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25.06.2026 21:47 Відповісти
+13
Воно хворе.
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25.06.2026 21:48 Відповісти

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