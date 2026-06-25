Зеленський заявив про готовність України направити рятувальників до Венесуели після руйнівного землетрусу
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність направити до Венесуели рятувальну місію для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Володимира Зеленського в соціальній мережі Х.
Пропозиція допомоги після землетрусу
Зеленський наголосив, що Україна сподівається на міжнародну підтримку для венесуельського народу в умовах трагедії. За його словами, українські рятувальники можуть долучитися до пошуково-рятувальних операцій.
Він зазначив, що Україна вже перебуває у контакті з венесуельською стороною та європейськими партнерами і очікує відповіді щодо пропозиції допомоги.
Наслідки землетрусу у Венесуелі
Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, які сталися у середу ввечері, вважаються одними з найсильніших у регіоні за понад сто років. Поштовхи відчувалися у багатьох районах, зафіксовано руйнування будівель.
Станом на четвер повідомляється про щонайменше 164 загиблих та 971 пораненого.
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в жопу мираВенесуэлу. Красиво же.