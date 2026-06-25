Зеленський заявив про готовність України направити рятувальників до Венесуели після руйнівного землетрусу

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність направити до Венесуели рятувальну місію для допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Володимира Зеленського в соціальній мережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пропозиція допомоги після землетрусу

Зеленський наголосив, що Україна сподівається на міжнародну підтримку для венесуельського народу в умовах трагедії. За його словами, українські рятувальники можуть долучитися до пошуково-рятувальних операцій.

Він зазначив, що Україна вже перебуває у контакті з венесуельською стороною та європейськими партнерами і очікує відповіді щодо пропозиції допомоги.

Також читайте: Біля окупованого Севастополя за добу зафіксували 20 землетрусів

Наслідки землетрусу у Венесуелі

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, які сталися у середу ввечері, вважаються одними з найсильніших у регіоні за понад сто років. Поштовхи відчувалися у багатьох районах, зафіксовано руйнування будівель.

Станом на четвер повідомляється про щонайменше 164 загиблих та 971 пораненого.