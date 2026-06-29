Из-за жары Румыния временно ограничила движение грузовиков на границе с Украиной
На пунктах пропуска на украинско-румынской границе "Красноильск — Викову-де-Сус" и "Порубное — Сирет" временно ограничат движение грузового транспорта из-за жаркой погоды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Ограничения будут действовать два дня
По информации, полученной от румынской стороны, 29 и 30 июня с 12:00 до 20:00 не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины, а также их дальнейшее движение по территории Румынии.
Ограничения введены из-за сложных погодных условий и высоких температур воздуха.
Запрет касается всех грузовиков
В Гостаможслужбе отметили, что ограничения распространяются на все грузовые транспортные средства, в том числе и пустые.
В то же время продолжительность действия запрета может меняться в зависимости от температурного режима.
Водителей и перевозчиков призывают учитывать эти изменения при планировании маршрутов и пересечении государственной границы.
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