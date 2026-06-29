Через спеку Румунія тимчасово обмежила рух вантажівок на кордоні з Україною
У пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні "Красноїльськ – Вікову де Сус" та "Порубне – Сірет" тимчасово обмежать рух вантажного транспорту через спекотну погоду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна митна служба України.
Обмеження діятимуть два дні
За інформацією, отриманою від румунської сторони, 29 та 30 червня з 12:00 до 20:00 не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України, а також їх подальший рух територією Румунії.
Обмеження запровадили через складні погодні умови та високі температури повітря.
Заборона стосується всіх вантажівок
У Держмитслужбі зазначили, що обмеження поширюються на всі вантажні транспортні засоби, зокрема й порожні.
Водночас тривалість дії заборони може змінюватися залежно від температурного режиму.
Водіїв і перевізників закликають врахувати ці зміни під час планування маршрутів та перетину державного кордону.
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