Через спеку Румунія тимчасово обмежила рух вантажівок на кордоні з Україною

У пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні "Красноїльськ – Вікову де Сус" та "Порубне – Сірет" тимчасово обмежать рух вантажного транспорту через спекотну погоду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна митна служба України.

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Обмеження діятимуть два дні

За інформацією, отриманою від румунської сторони, 29 та 30 червня з 12:00 до 20:00 не здійснюватиметься пропуск вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України, а також їх подальший рух територією Румунії.

Обмеження запровадили через складні погодні умови та високі температури повітря.

Заборона стосується всіх вантажівок

У Держмитслужбі зазначили, що обмеження поширюються на всі вантажні транспортні засоби, зокрема й порожні.

Водночас тривалість дії заборони може змінюватися залежно від температурного режиму.

Водіїв і перевізників закликають врахувати ці зміни під час планування маршрутів та перетину державного кордону.

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