136 тисяч людей на добу: на кордоні з Польщею зафіксували рекордний пасажиропотік, - ДПСУ

Влітку пасажиропотік на українських кордонах суттєво зріс, при цьому щодоби у виїзді з країни прикордонники відмовляють близько 100 громадянам. Серед тих, кого розвертають на пунктах пропуску - не лише чоловіки, а й жінки та діти.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу, інформує кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами представника відомства, основними причинами для відмови у перетині державного рубежу наразі є протерміновані документи або неправильно оформлені нотаріальні згоди на виїзд для неповнолітніх дітей.

Демченко зазначив, що влітку кількість перетинів кордону відчутно збільшилася, причому наразі чітко простежується перевага виїзду з України над в'їздом.

У будні дні прикордонники фіксують у середньому 115–120 тисяч перетинів за добу.

У вихідні дні цей показник підскакує до 136 тисяч осіб на добу.

Приблизно 50% від усього літнього пасажиропотоку традиційно припадає саме на кордон із Польщею, через що там регулярно утворюються автомобільні та автобусні черги.

Прикордонники окремо наголосили, що жодних системних чи штучних відмов українцям у в'їзді до Польщі наразі немає. Наявні затримки та накопичення транспорту на пунктах пропуску зумовлені виключно сезонним фактором та різким зростанням кількості мандрівників.

Для порівняння: якщо за весь травень державний кордон в обох напрямках перетнули близько 2 мільйонів 900 тисяч громадян, то червнева статистика майже наздогнала цей показник, попри те, що місяць ще триває.

У ДПСУ закликали громадян заздалегідь перевіряти терміни дії паспортів та ретельно контролювати правильність оформлення документів на дітей перед поїздкою.

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