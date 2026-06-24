136 тысяч человек в сутки: на границе с Польшей зафиксировали рекордный пассажиропоток, - ГПСУ

Летом пассажиропоток на украинских границах значительно вырос, при этом ежесуточно при выезде из страны пограничники отказывают около 100 гражданам. Среди тех, кого разворачивают на пунктах пропуска, — не только мужчины, но и женщины, и дети.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По словам представителя ведомства, основными причинами для отказа в пересечении государственной границы в настоящее время являются просроченные документы или неправильно оформленные нотариальные согласия на выезд для несовершеннолетних детей.

Демченко отметил, что летом количество пересечений границы ощутимо увеличилось, причем в настоящее время четко прослеживается преобладание выезда из Украины над въездом.

В будние дни пограничники фиксируют в среднем 115–120 тысяч пересечений в сутки.

В выходные дни этот показатель подскакивает до 136 тысяч человек в сутки.

Примерно 50% всего летнего пассажиропотока традиционно приходится именно на границу с Польшей, из-за чего там регулярно образуются автомобильные и автобусные очереди.

Пограничники отдельно подчеркнули, что каких-либо системных или искусственных отказов украинцам во въезде в Польшу пока нет. Имеющиеся задержки и скопления транспорта на пунктах пропуска обусловлены исключительно сезонным фактором и резким ростом количества путешественников.

Для сравнения: если за весь май государственную границу в обоих направлениях пересекли около 2 миллионов 900 тысяч граждан, то июньская статистика почти догнала этот показатель, несмотря на то, что месяц еще не закончился.

В ГПСУ призвали граждан заранее проверять сроки действия паспортов и тщательно контролировать правильность оформления документов на детей перед поездкой.

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