Глава МИД Германии Вадефуль отправляется в США: в центре переговоров - Украина и НАТО
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник встретится с государственным секретарем США Марко Рубио в начале своего визита в Северную и Южную Америку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Ожидается, что основной темой встречи станет вопрос распределения оборонных расходов и нагрузки в рамках НАТО, поскольку США все чаще выражают недовольство действующей системой.
Переговоры состоятся накануне саммита НАТО, запланированного на июль в Анкаре.
Поддержка Украины и глобальная безопасность
Пресс-секретарь МИД Германии отметил, что в ходе переговоров также будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в войне против российской агрессии.
Отдельно стороны планируют затронуть вопросы международной безопасности, в частности напряженности между США и Ираном.
Призыв к единству в рамках НАТО
Перед поездкой Вадефуль подчеркнул важность сохранения единства Альянса.
"Наша евроатлантическая безопасность в решающей степени зависит от того, будем ли мы в НАТО и впредь стоять плечом к плечу так же решительно, как это делали до сих пор", — заявил министр.
После встречи с Рубио глава немецкого МИД отправится в столицу Парагвая Асунсьон для участия в саммите МЕРКОСУР. Также в его графике предусмотрены визиты в Аргентину и Бразилию.
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