Глава МИД Германии Вадефуль отправляется в США: в центре переговоров - Украина и НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник встретится с государственным секретарем США Марко Рубио в начале своего визита в Северную и Южную Америку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

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Ожидается, что основной темой встречи станет вопрос распределения оборонных расходов и нагрузки в рамках НАТО, поскольку США все чаще выражают недовольство действующей системой.

Переговоры состоятся накануне саммита НАТО, запланированного на июль в Анкаре.

Поддержка Украины и глобальная безопасность

Пресс-секретарь МИД Германии отметил, что в ходе переговоров также будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины в войне против российской агрессии.

Отдельно стороны планируют затронуть вопросы международной безопасности, в частности напряженности между США и Ираном.

Призыв к единству в рамках НАТО

Перед поездкой Вадефуль подчеркнул важность сохранения единства Альянса.

"Наша евроатлантическая безопасность в решающей степени зависит от того, будем ли мы в НАТО и впредь стоять плечом к плечу так же решительно, как это делали до сих пор", — заявил министр.

После встречи с Рубио глава немецкого МИД отправится в столицу Парагвая Асунсьон для участия в саммите МЕРКОСУР. Также в его графике предусмотрены визиты в Аргентину и Бразилию.

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